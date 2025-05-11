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Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tuzla'da D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Feci kazada araçta bulunan bir kadın canından oldu.

Kaza 06.00 sıralarında D100 Tuzla İçmeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Kocaeli istikametinden İstanbul istikametine doğru seyretmekte ve içinde 5 kişi olan 41 H 5426 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyere çarptı ardından savrularak takla attı.

Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi öldü - 1. Resim

ARAÇTA SIKIŞAN KADIN CANINDAN OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kazada araç içindeki 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta sıkışan Ayşe Demir itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi öldü - 2. Resim

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle D100 İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekiciye yüklenerek götürüldü. Kapatılan D100 Karayolu İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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