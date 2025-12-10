Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e ait lüks mega yat "Launchpad" ve ona eşlik eden destek gemisi "Wingman", son günlerde Yunanistan'ın Korint Körfezi'nde seyir halindeyken görüntülendi. 300 milyon dolar (yaklaşık 12 milyar 777 milyon lira) değerindeki devasa yat sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ADETA YÜZEN BİR ŞEHİR! MEGA YATIN ÖZELLİKLERİ Zuckerberg'in 300 milyon dolarlık (yaklaşık 12 milyar 777 milyon lira) mega yatı, ilk olarak İyon Denizi'nde tespit edilmiş, ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki yüksek sosyete gezginleri arasında popüler bir yer olan Alepochori yakınlarında belirlenmişti.

YILLIK MALİYETİ 30 MİLYON DOLAR 118 metre uzunluğuyla bir futbol sahasından daha büyük olan Launchpad, adeta "yüzen bir şehir" olarak tanımlanıyor. Hollanda tersanesi Feadship tarafından inşa edilen yatın, yıllık bakım ve işletme maliyetinin 30 milyon dolar (yaklaşık 1,3 milyar lira) civarında olduğu tahmin ediliyor.

Gizlilik nedeniyle iç mekan detayları sır gibi saklansa da, yatta lüks misafir süitleri, özel balkonlu bir ana süit, sofistike tasarıma sahip banyolar, özel sinema, oyun odası, Zuckerberg'in yüksek teknoloji profilini yansıtan sanal gerçeklik salonu, spor salonu, spa, sauna veyoga stüdyosu gibi olanaklar bulunuyor. Dış güvertelerde ise havuzlar, jakuziler, güneşlenme alanları ve açık havada yemek yeme için gurme mekanlar yer alıyor.

Destek gemisi Wingman ise helikopter pisti, dekompresyon odalı tam donanımlı bir dalış merkezi ve Triton denizaltı, jet skiler ve lüks botlar gibi yüksek değerli ekipmanları taşımak için geniş güverte alanı gibi uzun mesafeli deniz seferleri için ideal gelişmiş özelliklere sahip.

ZUCKERBERG'İN AKDENİZ ZİYARETİ VE YAPAY ZEKA YARIŞI Zuckerberg'in Akdeniz'deki bu lüks yolculuğu, teknoloji sektöründeki büyük gelişmelerin ortasına denk geldi. Milyarderin, Meta'nın süper zeki yapay zeka geliştirme misyonuna bizzat liderlik ettiği ve küresel teknoloji yarışının kızıştığı bir dönemde işe alım ve geliştirme çabalarını yönettiği bildiriliyor.

The New York Times'a göre Zuckerberg, projenin sadece denetimini yapmakla kalmıyor; en iyi yapay zeka araştırmacılarını özel konutlarında ağırlıyor, ofisleri yeniden düzenliyor ve yüksek nitelikli mühendisler için 100 milyon doları aşabilen dokuz haneli ücret paketleri sunuyor.

GİZLİLİK İRONİSİ Launchpad ve destek gemisi Wingman, son zamanlarda AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) transponderlerini devre dışı bırakarak manşetlere çıktı. Yasal olmasına rağmen "karartmaya gitme" olarak bilinen bu uygulama, geminin takibini engelliyor. Bu durum, Zuckerberg'in kişisel gizlilik arayışıyla Meta'nın devasa veri toplama ekosistemi arasındaki belirgin çelişki nedeniyle eleştirilere yol açtı.

Yachtworld, Mark Zuckerberg'in süper yatını çevreleyen ilginç bir paradoksa dikkat çekti. İnternet sitesi, "Bu devasa yat, şirketi büyük miktarda kişisel veri toplayan bir iş insanının gizlilik konusundaki ironisinin yüzen bir hatırlatıcısıdır" yorumunu yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası