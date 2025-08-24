Malatya'da korkunç kaza! Can kaybı ve yaralılar var
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ - Tigem mevkiinde meydana geldi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyreden M.Y. (64) idaresindeki otomobil ile Gölpınar istikametinden gelerek yola girmeye çalışan A.C. (25) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada Gülten Gülbaş olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ç., A.C., Y.P.G. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden Gülten Gülbaş'ın cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı