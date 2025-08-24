Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Malatya'da korkunç kaza! Can kaybı ve yaralılar var

Malatya'da korkunç kaza! Can kaybı ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Malatya, Akçadağ, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ - Tigem mevkiinde meydana geldi.

Malatya'da korkunç kaza! Can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyreden M.Y. (64) idaresindeki otomobil ile Gölpınar istikametinden gelerek yola girmeye çalışan A.C. (25) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada Gülten Gülbaş olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ç., A.C., Y.P.G. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Malatya'da korkunç kaza! Can kaybı ve yaralılar var - 2. Resim

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden Gülten Gülbaş'ın cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de su kesintisi ne zaman? İZSU duyurdu, Alsancak, Balçova, Narlıdere, Konak...ASKİ duyurdu! Ankara su kesintisi listesi paylaşıldı! Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Akyurt ve Çankaya'da sular saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatsa’da korkunç anlar! Motosiklet yayaya çarptı, otomobile çarparak durdu - 3. SayfaKorkunç kaza kamerada! Anne-kız...Bu nasıl annelik! 10 yaşındaki kızına bıçak çekti: İlk ifadesi şoke etti - 3. SayfaBu nasıl annelik! 10 yaşındaki kızına bıçak çekti'Patates hat' ile kâbus yaşattı! Oyun arkadaşı, genç kızın hayatını alt üst etti - 3. Sayfa'Patates hat' ile kâbusu yaşattı!Büyük ölçüde kontrol altında... Denizli Pamukkale'deki yangında son durum - 3. SayfaPamukkale'deki yangından güzel haber geldi!Mersin'de feci kaza! Yurt öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaFeci görüntüler! Ölümler yine aynı sebepten...Ablasıyla kavga eden eniştesine kurşun yağdırdı! Korkunç olayda 2 kişi tutuklandı - 3. SayfaAblasıyla eniştesini o halde görünce cinnet geçirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...