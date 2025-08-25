Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?
2025-YKS tercih sonuçlarının açıklamasını ardından gözler bu kez "Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?" sorusuna çevridi. Tercih yapıp yerleşemeyen adayların en çok merak ettiği soru oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu duyurdu.
"Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?" sorusu tercih sonuçlarının belli olmasıyla gündeme geldi. Tercih yaptığı hâlde yerleşemeyen adaylar OBP puanının düşüp düşmediğini merak ediyor.
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ?
Tercih yapıp yerleşemeyince OBP puanı düşmez. Ortaöğretim Başarı Puanı, lise boyunca alınan notların hesaplanarak üniversite yerleştirme puanına eklenir.
Tercih yapıp yerleşemeyen öğrenciler, OBP'si sonraki yıllarda da aynı katsayı (genel adaylar için 0,12, meslek lisesi mezunları için 0,18) uygulanır.
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;
Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?
4 yıllık lisede mezun olan adayların diploma notu, 100'lük sistem üzerinden değerlendiriliyor. Bu not 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) elde ediliyor.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olay adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylelikle 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu içi de OBP 500 olur.