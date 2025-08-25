Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?

ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

4 yıllık lisede mezun olan adayların diploma notu, 100'lük sistem üzerinden değerlendiriliyor. Bu not 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) elde ediliyor.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olay adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylelikle 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu içi de OBP 500 olur.

Sıkça Sorulan Sorular Mezuna kalınca OBP puanı düşer mi? Mezuna kalan adaylar tercih yapmadıkları ya da üniversiteye yerleşemedikleri sürece OBP puanları düşmez.