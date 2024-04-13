Tesbih namazı Ramazan dahil her zaman kılınabilir: Tesbih namazı kılınışı

Tesbih Namazı Ne Zaman Kılınır? Tesbih Namazı Cemaatle Kılınabilir Mi Yoksa Tek Başına Mı Kılınmalı? Tespih Namazı Kaç Rekât? Tespih Namazında Hangi Dualar Okunur?

Tesbih namazı, Müslümanlar arasında manevi bir derinliğe sahip olan özel bir ibadettir. Özellikle Ramazan’ın son günlerinde ibadet yoğunluğunu arttıran Müslümanlar için gerçekleştirilen ibadetlerden biridir. Bu namazın vakitleri, cemaatle mi yoksa bireysel olarak mı kılınacağı, kaç rekât olduğu ve hangi duaların okunacağı gibi konular, ayetler ve hadislerle aydınlatılmıştır.

Tesbih Namazı ile ilgili merak ettiklerinizi aşağıda madde madde açıklıyoruz!

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Tesbih Namazı, nafile ibadetler içerisinde yer alan önemli ibadetlerden biridir. Özellikle Ramazan ayında Müslümanların nafile ibadetlere yönelimi artmasından dolayı Ramazan ayında daha da yaygınlaşan bir ibadetimizdir. Ancak Tesbih namazının kılınması için özel bir zaman dilimi yoktur. Mekruh zamanlar dışında her vakit kılınabilecek bir namazdır. O yüzden Ramazan ayı dışında da mekruh olmayan ve istenilen bir zaman diliminde kılınabilir. Eğer gündüz kılınırsa dört rekâtta bir, gece kılınırsa iki rekâtta bir selam vermek daha iyi olur.Haftada veya ayda bir veya hiç olmazsa ömürde bir defa olsun bu namazı kılmanın iyi olacağı bildirilmiştir.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE KILINABİLİR Mİ YOKSA TEK BAŞINA MI KILINMALI?

Tespih namazı, Müslümanların manevi yolculuğunda derin bir sükûnet ve huzur arayışında önemli bir adımdır. Bu ibadet, kişinin ruhsal zenginliğini artırırken, Allah'a yakınlık hissini pekiştirir. Bu ibadetin cemaat ile mi yoksa bireysel mi yapılacağı konusunda birçok kez farklı yorumlar ortaya çıkmaktadır. Ancak Tesbih namazı nafile bir namazdır ve nafile ibadetler cemaatle değil tek başına yapılabilen ibadetlerdir o yüzden Müslümanlar tek başlarına yapmaları gerekmektedir. Bu konuya hadisler ışığında bakarsak cemaat ile kılınamayacağı, Müslümanların tek başlarına kılması gerektiğini açık bir şekilde görebilmekteyiz.

• Ramazan’ın dışında, vitir de cemaat ile kılınmaz. Bu husus icma ile sabittir. Ramazan’da teravihten başka, cemaat ile nafile kılınmaz. Ancak çağrılmadan gelen bir kişi, birine iktida eder veya iki kişi, bir kişiye uyarsa, mekruh olmaz. 3 kişide ihtilaf vardır. 4 kişi olursa, ittifakla mekruh olur. Bir defa vacip de olsa cemaatle kılınmaz. Vitir vacip olduğu halde, Ramazan dışında cemaatle kılınmaz. Tesbih namazı nasıl cemaatle kılınabilir? Bir şey adak edilince, bunun yapılması lazım olmak için, beş şarttan biri, yapılacak adağın kendisi günah olmamalıdır. Kurban Bayramı günü oruç adamak caiz olur. Çünkü, orucun kendi haram değildir, bayram günü tutulması haramdır. Başka gün tutması lazım olur. ( Redd-ül muhtar)

• Nafile namazı cemaatle kılmayı adayan kimse, mekruh işlememek için, bu namazı yalnız başına kılar. ( Tesbih namazını cemaatle kılanları görürsem, mekruh işledikleri ve dinde yanlış bir çığır açtıkları için imamlarını dövmek nezrim olsun) diye adakta bulunsa, dediğini yapmaz. Yemin kefareti verir. Bir namazı kasten bozmak haramdır, büyük günahtır. Bir haramdan kaçmak, milyonlarca nafile namaz kılmaktan evladır. Haram işleyerek farz, mekruh işleyerek sünnet yapılmaz. Günahtan kaçmak ibadet yapmaktan önce gelir. ( U.Besair )

• Nafile namazların cemaatle kılınmayacağı Mektubat -ı Rabbani ’de de vardır.

• Yazıklar olsun, binlerce yazıklar olsun! Birçok bid’atler meydana çıkarıldı. Teheccüd namazını cemaatle kılıyorlar. Gece yarısı, bu namaz için uzaklardan akın edip geliyorlar. Cemaatle kılıyorlar. Hâlbuki nafile namazları cemaatle kılmak, tahrimen mekruhtur. Fıkıh âlimlerinden birkaçı, bunun mekruh olması için duyurulması, ilan edilmesi şarttır demişlerse de bunlar da, nafile namazı caminin bir köşesinde ve en çok üç kişi cemaatle kılabilir, demişlerdir. Üçten fazla kimsenin cemaatle kılması, sözbirliğiyle mekruhtur. ( Mektubat -ı Rabbani 1/131)

• Ravda -tül Fetâvâ ’da diyor ki: Gece veya gündüz, nafile namazı cemaatle kılmak mekruhtur. Teravih namazını bile yirmi rekatten fazla cemaatle kılmak mekruhtur. Vitri de Ramazan’dan başka zamanda cemaatle kılmak mekruhtur. Mebsut ’ta diyor ki: Çağrılarak toplanıp cemaatle nafile namaz kılmak mekruhtur. Şemsül Eimme , (Eğer biri imam üç kimseyle, cemaatle nafile namaz kılsalar caizdir) demiştir. ( Tergib -üs salat)

• Teravih hariç, farzı hatırlatacağı için, nafile kılan imamın açıktan okuması mekruhtur. (Nimet-i İslam)



TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT? TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanların ibadetlerinde en önemli unsurlardan biri niyettir. Oruç, Namaz, Kurban gibi ibadetlerin başında niyet edilir. İşte, nafile ibadetlerden olan teşbih namazına başlarken de nafile namaza niyet edilir.

1- Sonra Sübhaneke okunduktan sonra 15 defa “ S übhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ” denilir. Sonrasında “ Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denilir ve besmele çekilip Fatiha suresi ile zammı sure okunur.

2- Rükuya gitmeden hemen önce yine 10 defa “ Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denilir. Rükuya gidilir ve “ Semiallahü limen hamideh ” diyerek doğrulunur . Doğrulduktan sonra ayaktayken 10 defa Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denir ve teşbih bittikten sonra “Rabbena Lekel Hamd ” diyerek secdeye gidilir.

3- Secde te s bihinden sonra 10 defa “ Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denilir . Secdeden kalkılır, celsede 10 defa “ Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denilir . İkinci secdede yine 10 defa “ Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denilir . Toplamda 75 kere “ Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denil miş olur.

4- İ kinci secdede de yine 10 defa Tesbih okunur. Toplamı 75 eder.

5- İkinci rekâta kalkılınca, yine önce 15 defa Tesbih okunur .

6- S onra yine birinci rekattaki gibi hareket edilir .

7- K a deyi ahireye varılır. Tehıyyat ve salevatlar okunur.

8- 3. ve 4. rekatlar da ilk iki rekât gibi kılınır.

9- Her rekatta 75 Tesbih okunmuş olur ki, toplamı 300 eder.

10- Secde-i sehv gerekirse, secdede bu Tesbih okunmaz.

• Peygamber efendimiz amcası Hazret-i Abbas’a, (Sana öğreteceğim şeyi yaptığın zaman, eski-yeni, önceki-sonraki, gizli-açık, hataen veya kasten işlediğin bütün günahları Allahü teâlâ affeder) buyurup tesbih namazının nasıl kılınacağını bildirmiştir. (Ebu Davud)

Müslümanlar için farz ibadetleri, vacip ibadetleri ve nafile ibadetleri olmak üzere üçe ayrılır. Tesbih namazı da nafile ibadetler içerisinde yer almaktadır bu yüzden de cemaatle kılınamayan bir namazdır. Bu namaz kılınırken toplamda 300 kere “Vela havle vela kuvvete illa billahilaliyyil azim” duası edilir. Nafile bir namaz olduğundan kaza borcu olanın Tesbih namazı kabul olmaz.