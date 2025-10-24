The Diplomat 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon yayın tarihi merak ediliyor

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan The Diplomat, dördünce sezon hazırlıklarıyla yeniden dikkat çekmeye başladı.

20 Nisan 2023'te Netflix'te ilk kez yayınlanan dizinin ikinci sezonu Ekim 2024'te ve üçüncü sezonu 16 Ekim 2025'te ekrana geldi. Yeni sezonda neler olacağı ve dizinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte The Diplomat 4. sezonuna dair bilinen tüm detaylar…

THE DİPLOMAT 4. SEZONU NE ZAMAN GELİYOR?

The Diplomat'ın 4.sezon çekimleri bu sonbahar döneminde başlayacak. Yapımcılar, çekimlerin tamamlanması durumunda dizinin 3036 yılının yarısında Netflix'te izleyicileriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Henüz Resmi yayın tarihi açıklanması da, dizinin 2026 yılının başlarında izleyicisile bir araya geleceği tahmin ediliyor.

THE DİPLOMAT OYUNCULARI KİMLER?

The Diplomatın güncel kadrosunda Keri Russel başrolü üstlenerek ABD'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Kate Wyler'i oynuyor.

Rufus Sewell, Kate'in eşi ve eski büyükelçi Hal Wyler; Alison Janney, ABD Başkan Yardımcısı ve ardından başkanlık görevini devralan Grace Penn; Bradley Whitford, Grace Penn'in eşi Todd Penn; David Gyasi, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Auistin Dennison; Ali Ahn, CIA Londra İstasyonu Şefi Eidra Park; Ato Essandoh, ABD Büyükelçiliği İkinci Katibi Stuart Hayford; Roy Kinniear, Birleşik Krallık Başbakanı Nicol Trowbridge; Nana Mensah, Beyaz Saray Genel Sekreteri Billie Appiah; ve Tracy Ifeachor, Austin Dennison’ın eşi Thema Aseidu-Dennison olarak yer alıyor.