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TikTok'tan Instagram'a rakip geliyor! TikTok Notes yakında kullanıma açılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok&#039;tan Instagram&#039;a rakip geliyor! TikTok Notes yakında kullanıma açılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok'tan Instagram'a karşı bir adım atıldı. TikTok'tan Instagram'a rakip uygulama TikTok Notes geliyor. Peki, TikTok Notes nedir, ne işe yarar? TikTok Notes ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Tiktok'tan Instagram'a rakip uygulama TikTok Notes merakla bekleniyor. Çin menşeli sosyal medya devi TikTok, Instagram benzeri sosyal medya uygulaması TikTok Notes'u duyurdu. TikTok Notes nedir? Nasıl kullanılır?

TİKTOK'TAN INSTAGRAM'A RAKİP TİKTOK NOTES

TikTok notes kullanıcıların fotoğraflarını paylaşabileceği bir sosyal medya mecrasıdır. TikTok kullanıcılarına gönderilen bildirimde, fotoğraf gönderilerinin yakında bu uygulama üzerinden paylaşılacağı açıklandı.  İsteyen kullanıcılar TikTok Notes'a geçmeme seçeneğine sahip olacak. 

TikTok'un kullanıcılarını bilgilendirmek için paylaşım yapması, uygulamanın çıkışını çok da uzun süre beklemeyeceğimizi gösterdi. Ancak resmi olarak bir tarih açıklanmadı. 

TİKTOK NOTES NASIL KULLANILIR?

TikTok kullanıcılarının mevcut fotoğraflarının TikTok Notes uygulaması içinde otomatik olarak yayınlanacak. Fotoğraflar otomatik olarak paylaşılacak olsa da bu özellik ayarlarda yer alan bir seçenek ile kapatılabiliyor.

TikTok Notes, kullanıcıların benzer ilgi alanlarına sahip diğer kişilere ulaşmalarını sağlayacak ve TikTok profilleriyle senkronize olacak.

Notes uygulaması, platform kullanıcılarına kolaylık sağlayarak izin veren kullanıcıların fotoğraflarını paylaşarak profillerini oluşturacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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