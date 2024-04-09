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Tiktok’ta erişim sorunu yaşandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tiktok’ta erişim sorunu yaşandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son saatlerde video, fotoğraf paylaşımı ve canlı yayın yapma imkanı sunan popüler sosyal medya platformu TikTok'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, TikTok'a giriş yaparken karşılaştıkları sorunlar nedeniyle endişe içindeler. TikTok'un neden açılmadığı yaşanan sorunun ne olduğu ve ne zaman düzeleceği konularında araştırmalarını sürdürüyorlar. Tiktok çöktü mü? gibi sorular bu nedenle sıkça sorulmakta. İşte detaylar...

TikTok kullanıcıları son zamanlarda platforma erişimde sorunlar yaşamaya başladı. Bu durum kullanıcıların TikTok'un çöktüğü mü sorularını sormasına neden oldu. Ayrıca TikTok'un ne zaman düzeleceği ve yaşanan sorunun ne olduğu da merak konusu oldu. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tiktok’ta erişim sorunu yaşandı - 1. Resim

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok'a erişimde yaşanan sorunlar ve BTK'nın sosyal medya platformlarında aldığı tedbirlerle ilgili detaylar kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak TikTok'un yaşadığı sorunun ne olduğu ve ne zaman düzeleceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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