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Whatsapp'ta mesaj gönderilemiyor! WhatsApp çöktü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Whatsapp&#039;ta mesaj gönderilemiyor! WhatsApp çöktü

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En son yaşanan erişim sorununun ardından Whatsapp çöktü mü, gelişmeleri araştırılıyor. WhatsApp'ta erişim sorunu yaşıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika? Whatsapp neden açılmıyor? İşte detaylar...

Whatsapp çöktü mü, haberleri sorgulanıyor. Günlük iletişiminin büyük bir bölümünü bu uygulama ile sağlayanlar teknik aksaklıkların meydana gelmesiyle ''whatsapp çöktü mü'' sorusuna cevap aranıyor. Whatsapp çöktü mü? 3 Nisan Whatsapp sorun ne?

Whatsapp'ta mesaj gönderilemiyor! WhatsApp çöktü - 1. Resim

WHATSAPP'TA MESAJ GÖNDERİLEMİYOR

Anlık mesajlaşmanın yanı sıra kullanıcılara sesli ve görüntülü konuşma imkanı sunan Whatsapp'ta yaşanan son gelişmeler merak konusu oldu.

3 Nisan tarihinde bazı WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderip alamama sorunları ile karşılaştı. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca üyeye sahip olan Whatsapp'ta yaşanan aksaklıklar kullanıcıların tepkisine neden oluyor.

WhatsApp zaman zaman çökebiliyor. Küresel çaplı problemle karşılaşılabiliyor. Oluşan aksaklıklar sebebiyle mesajlar karşı tarafa gitmiyor.

Whatsapp'ta mesaj gönderilemiyor! WhatsApp çöktü - 2. Resim

WP ÇÖKMESİ NASIL DÜZELTİLİR?

Kullanıcı raporlarına göre WhatsApp'ta herhangi bir problem gözlenmedi. WhatsApp'ta herhangi bir sorun ile ilgili  resmi bir açıklama yapılmadı.

Yavaşlama ya da mesaj iletilememe sorunu yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilir. WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol etmeniz gerekmektedir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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