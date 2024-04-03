WhatsApp çöktü mü, mesaj neden gitmiyor? SON DAKİKA WhatsApp çalışmıyor

Dünyanın en çok kullanılan mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta sorun yaşanıyor. WhatsApp kullanıcıları Wp çöktü mü, neden mesaj gitmiyor merak ediyorlar. WhatsApp’ta yaşanan sorunun ardından kullanıcı şikayetlerine WhatsApp’ın sahibi META’dan henüz bir açıklama gelmedi. Peki, WhatsApp neden çalışmıyor? İşte sorunun nedeni!

WhatsApp çöktü mü, neden mesaj gönderemiyorum? WhatsApp kullanıcıları WhatsApp üzerinden mesaj göndermeye çalışırken mesajların gönderilemediğini fark etti. Sorun halen devam ediyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU?

WhatsApp’ta bugün akşam saatlerinde mesaj gönderememe sorunu yaşanıyor. Downdetector verilerine göre WhatsApp’taki kesinti raporu şekildedir:

En çok bildirilen sorunlar

56% Mesaj gönderme

23% Sunucu bağlantı

20% Uygulama

“Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir.” mesajı hakkında

Bazen kişilerin size gönderdiği mesaj yerine yukarıdaki mesajı görebilirsiniz.

Uçtan uca şifreleme nedeniyle, kişinin telefonunun çevrimiçi olması gerektiği için söz konusu kişinin mesajının size iletilmesi biraz zaman alabilir.

Bu durumun olası nedenleri:

Siz veya mesajı gönderen kişi WhatsApp’ın en son sürümünü kullanmıyor olabilirsiniz.

Siz veya mesajı gönderen kişi WhatsApp’ı yakın zamanda yeniden yüklemiş olabilirsiniz.

Mesaj siz çevrimdışıyken gönderilmiştir ve siz çevrimiçi olana kadar, gönderen kişi çevrimdışı olmuştur.

Mesaj size teslim edilmemiştir. Bu durumda lütfen ilgili kişiden mesajı tekrar göndermesini isteyin.

Bu süreci hızlandırmak için:

Mesajlaştığınız kişiden telefonunda WhatsApp’ı açmasını isteyin.

Her ikinizin de WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullandığınıza emin olun.