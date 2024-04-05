Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > TikTok’ta yemek videosu çekeyim derken mutfağını yaktı! Müdahalesi tepki çekti

TikTok’ta yemek videosu çekeyim derken mutfağını yaktı! Müdahalesi tepki çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok’ta yemek videosu çekmek isteyen bir kadının mutfağı alevlere teslim oldu. Önce aspiratör tutuştu, ardından yangın büyüdü. Kadının yangını üfleyerek söndürmeye çalışması ise sosyal medyada yorumları beraberinde getirdi.

Evinde yemek yapıp o anları kayda almak isteyen bir kadının mutfağında yangın çıktı. Kadının panik hali ve yangına müdahale şekli izleyenlerin dikkatini çekti. 

“ASPİRATÖRÜM YANIYOR”

“TikTok’ta yemek videosu çekerken evini yaktı” başlığıyla hızla yayılan TikTok videosu sosyal medyada viral oldu. Genç kadının ocağından sıçrayan ateş aspiratöre geldi. “Aspiratörüm yanıyor, nasıl söndüreceğim bunu” diyen kadın önce bir bardak su alıp boşalttı, ardından üfleyerek yangını söndürmeye çalıştı. Yangın giderek büyüyünce bu defa “Evim yanıyor” diyerek bağırdı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada yayılan video izlenme rekorları kırdı. Bazı kişiler kadının etkileşim almak için videoyu çektiğini belirtti ve görüntüleri inandırıcı bulmadı. Kullanıcılardan “TikTok kapatılmalı, herkes kafayı yemiş” , “Kadın TikTok izler gibi izliyor” yorumları geldi. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
5 seçim bölgesi için yeni karar! 2 Haziran'da tekrar seçim yapılacakSoyguncularla güvenlik karşı karşıya geldi! 3 milyon TL’lik soygun kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İklim değişikliği kırılganlıkları arttırdı - Yüksek sıcaklık ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor - Yaşamİklim değişikliği kırılganlıkları arttırdı - Yüksek sıcaklık ruh sağlığını da olumsuz etkiliyorZekatını bağışla - YaşamZekatını bağışlaKocaeli'de işçi servisi bariyere çarptı! 5 yaralı var - YaşamKocaeli'de işçi servisi bariyere çarptı! 5 yaralı varİDDEF, Ramazan'da zekat emanetleriyle gönüllere dokunuyor - YaşamİDDEF, Ramazan'da zekat emanetleriyle gönüllere dokunuyorBir evde 160 kedi besleyen Fransız çiftin evcil hayvan beslemesi yasaklandı - YaşamBir evde 160 kedi besleyen Fransız çiftin evcil hayvan beslemesi yasaklandıAkın ettiler: Nikah salonlarında '04.04.2024' yoğunluğu - YaşamAkın ettiler: Nikah salonlarında '04.04.2024' yoğunluğu
Sonraki Haber Yükleniyor...