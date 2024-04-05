TikTok’ta yemek videosu çekeyim derken mutfağını yaktı! Müdahalesi tepki çekti

TikTok’ta yemek videosu çekmek isteyen bir kadının mutfağı alevlere teslim oldu. Önce aspiratör tutuştu, ardından yangın büyüdü. Kadının yangını üfleyerek söndürmeye çalışması ise sosyal medyada yorumları beraberinde getirdi.

Evinde yemek yapıp o anları kayda almak isteyen bir kadının mutfağında yangın çıktı. Kadının panik hali ve yangına müdahale şekli izleyenlerin dikkatini çekti.

“ASPİRATÖRÜM YANIYOR”

“TikTok’ta yemek videosu çekerken evini yaktı” başlığıyla hızla yayılan TikTok videosu sosyal medyada viral oldu. Genç kadının ocağından sıçrayan ateş aspiratöre geldi. “Aspiratörüm yanıyor, nasıl söndüreceğim bunu” diyen kadın önce bir bardak su alıp boşalttı, ardından üfleyerek yangını söndürmeye çalıştı. Yangın giderek büyüyünce bu defa “Evim yanıyor” diyerek bağırdı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada yayılan video izlenme rekorları kırdı. Bazı kişiler kadının etkileşim almak için videoyu çektiğini belirtti ve görüntüleri inandırıcı bulmadı. Kullanıcılardan “TikTok kapatılmalı, herkes kafayı yemiş” , “Kadın TikTok izler gibi izliyor” yorumları geldi.