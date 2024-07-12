Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta maçlar hafta içi oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
11 Temmuz günü TFF tarafından Trendyol Süper Lig fikstürü çekildi. Derbi tarihleri ve takımların maç takvimi belli olurken taraftarlar 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek merak ediyor. Fikstür henüz belli olmazken Süper Lig maç programı belli oldu.
2024- 2025 Süper Lig fikstürü dün kura çekimi sonucunda belli olurken 1. Lig fikstürünün çekileceği tarih de gündem oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekilen kura, Mehmet Büyükekşi'nin konuşması ile başlamıştı.
TRENDYOL 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Trendyol 1.Lig'de fikstür çekimi henüz yapılmazken 11 Temmuz günü Süper Lig fikstürü çekildi. 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos'ta başlarken 20, 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde araya girecek.
3, 4, 5, 6 Ocak'ta ikinci yarı başlarken 10 Mayıs'ta sona erecek.
Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanırken sezon sonu play-off maçlarının tarihleri sonra belli olacak.
SÜPER LİG'DE BAY GEÇİLEN HAFTALAR
1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor
DERBİ TARİHLERİ 2024- 2024
Belirlenen yeni sezon takvimine göre derbilerin tarihleri şöyle:
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
Kaynak: Türkiye Gazetesi