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Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta maçlar hafta içi oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol 1. Lig&#039;de 24, 28 ve 33. hafta maçlar hafta içi oynanacak
Süper Lig, 1. Lig, Fikstür Çekimi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Temmuz günü TFF tarafından Trendyol Süper Lig fikstürü çekildi. Derbi tarihleri ve takımların maç takvimi belli olurken taraftarlar 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek merak ediyor. Fikstür henüz belli olmazken Süper Lig maç programı belli oldu.

2024- 2025 Süper Lig fikstürü dün kura çekimi sonucunda belli olurken 1. Lig fikstürünün çekileceği tarih de gündem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekilen kura, Mehmet Büyükekşi'nin konuşması ile başlamıştı. 

TRENDYOL 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Trendyol 1.Lig'de fikstür çekimi henüz yapılmazken 11 Temmuz günü Süper Lig fikstürü çekildi. 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos'ta başlarken 20, 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde araya girecek.

3, 4, 5, 6 Ocak'ta ikinci yarı başlarken 10 Mayıs'ta sona erecek.

Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanırken sezon sonu play-off maçlarının tarihleri sonra belli olacak.

Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta maçlar hafta içi oynanacak - 1. Resim

SÜPER LİG'DE BAY GEÇİLEN HAFTALAR

1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor

Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta maçlar hafta içi oynanacak - 2. Resim

DERBİ TARİHLERİ 2024- 2024

Belirlenen yeni sezon takvimine göre derbilerin tarihleri şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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