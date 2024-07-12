Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta maçlar hafta içi oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 12:26 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 12:36 - Güncelleme:

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11 Temmuz günü TFF tarafından Trendyol Süper Lig fikstürü çekildi. Derbi tarihleri ve takımların maç takvimi belli olurken taraftarlar 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek merak ediyor. Fikstür henüz belli olmazken Süper Lig maç programı belli oldu.

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