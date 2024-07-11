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Trendyol Süper Lig'de ilk derbi Trabzonspor - Beşiktaş arasında oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig&#039;de ilk derbi Trabzonspor - Beşiktaş arasında oynanacak
Süper Lig, Fikstür, Derbi Maçları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün TFF tarafından 2024-25 Süper Lig fikstürü belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde ilk derbi ne zaman merak ediliyorken tarih netleşti. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş derbisi olurken derbinin tarihi de maç takvimi sonucunda belli oldu.

Taraftarların heyecanla beklediği Süper Lig fikstürüne göre ilk derbinin tarihi belli oldu. TFF fikstür çekimi sonrasında hafta hafta maç programı netleşirken ilk derbinin ne zaman olacağı da öğrenildi.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ilk derbi oynanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE İLK DERBİ NE ZAMAN OLACAK?

2024-2025 yeni sezonunda ilk derbi TS ile BJK arasında oynanacak. 

Lig'de derbilerin tarihleri şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

SÜPER LİG DERBİ MAÇLARI TAKVİMİ 2024

Fikstür sonucunda 6. haftanın derbisi Fenerbahçe-Galatasaray olurken 10. hafta Galatasaray-Beşiktaş arasında maç yapılacak.

11. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe ve 15. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ve 16. haftada Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması oynanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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