Trendyol Süper Lig'de ilk derbi Trabzonspor - Beşiktaş arasında oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 14:41 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 16:24 - Güncelleme:

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Bugün TFF tarafından 2024-25 Süper Lig fikstürü belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde ilk derbi ne zaman merak ediliyorken tarih netleşti. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş derbisi olurken derbinin tarihi de maç takvimi sonucunda belli oldu.