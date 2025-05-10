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TRT Spor nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT Spor yayın akışı 10 Mayıs ve uydu frekansları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TRT Spor nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT Spor yayın akışı 10 Mayıs ve uydu frekansları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT Spor kanalı, sporseverleri birçok karşılaşmaları şifresiz izleme imkanı sunuyor. 10 Mayıs Cumartesi günü de maçları izlemek isteyenler TRT Spor yayın akışı ve uydu frekans bilgilerini araştırıyor. 

TRT Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, futbol, basketbol, voleybol ve daha birçok spor dalında canlı yayınlar ve programlar sunmaktadır. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü TRT Spor'da yayınlanacak programlar ve kanal bilgileri merak ediliyor. 

TRT SPOR  NASIL İZLENİR? 

Türksat uydusu üzerinden yayın yapan kanalı uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgileri:

UYDU FREKANSLARI

Uydu AdıFrekansPOLSembolFEC
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.09611.096H300005/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.95811.958V275005/6

TRT Spor nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT Spor yayın akışı 10 Mayıs ve uydu frekansları - 1. Resim

TRT SPOR HANGİ KANALDA?

DigiturkD-SmartTivibuKablo TVAnalog Kablo TVTurkcell TV+
868685911--

 

TRT Spor nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT Spor yayın akışı 10 Mayıs ve uydu frekansları - 2. Resim

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 10 MAYIS CUMARTESİ

09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 AVRUPA SAHNESİ
11:30 YÜZ YÜZE FUTBOL
13:00 SPOR BÜLTENİ
14:00 SPOR HAFTASONU
15:00 HEDEF SÜPER LİG
16:00 Trendyol 1.Lig: MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler 
16:45 HEDEF SÜPER LİG
17:00 Trendyol 1.Lig: MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler 
18:00 Stadyum
19:00 DAKİKA SKOR
20:00 Portekiz Süper Ligi Futbol Karşılaşması: Benfica - Sporting
22:00 Stadyum
23:30 TEKNİK ANALİZ
01:00 FUTBOL GECESİ
02:00 Portekiz Süper Ligi Futbol Karşılaşması: Benfica - Sporting
03:45 Portekiz Süper Ligi Futbol Karşılaşması: Casa Pia - Braga
05:30 Stadyum

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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