TRT Spor nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT Spor yayın akışı 10 Mayıs ve uydu frekansları

TRT Spor kanalı, sporseverleri birçok karşılaşmaları şifresiz izleme imkanı sunuyor. 10 Mayıs Cumartesi günü de maçları izlemek isteyenler TRT Spor yayın akışı ve uydu frekans bilgilerini araştırıyor.

TRT Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, futbol, basketbol, voleybol ve daha birçok spor dalında canlı yayınlar ve programlar sunmaktadır. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü TRT Spor'da yayınlanacak programlar ve kanal bilgileri merak ediliyor.

TRT SPOR NASIL İZLENİR?

Türksat uydusu üzerinden yayın yapan kanalı uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgileri:

UYDU FREKANSLARI

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6 TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TRT SPOR HANGİ KANALDA?

Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+ 86 86 85 911 - -

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 10 MAYIS CUMARTESİ

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 AVRUPA SAHNESİ

11:30 YÜZ YÜZE FUTBOL

13:00 SPOR BÜLTENİ

14:00 SPOR HAFTASONU

15:00 HEDEF SÜPER LİG

16:00 Trendyol 1.Lig: MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

16:45 HEDEF SÜPER LİG

17:00 Trendyol 1.Lig: MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

18:00 Stadyum

19:00 DAKİKA SKOR

20:00 Portekiz Süper Ligi Futbol Karşılaşması: Benfica - Sporting

22:00 Stadyum

23:30 TEKNİK ANALİZ

01:00 FUTBOL GECESİ

02:00 Portekiz Süper Ligi Futbol Karşılaşması: Benfica - Sporting

03:45 Portekiz Süper Ligi Futbol Karşılaşması: Casa Pia - Braga

05:30 Stadyum