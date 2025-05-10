Trabzonspor Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2025 13:16 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 13:19 - Güncelleme:

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray arasında bu akşam Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak kritik müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), müsabakanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank'in oturacağını açıkladı. Erwin Blank’a, AVAR’da Anıl Usta'nın eşlik edeceği belirtildi. İlgili Haber Göksel Gümüşdağ: Türk hakemliği büyük yara almıştır

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş