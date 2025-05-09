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Merkez Hakem Kurulu'ndan yeni VAR kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Hakem Kurulu&#039;ndan yeni VAR kararı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), operasyonel gereklilikler nedeniyle Türk hakemlerin de Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren TFF Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidildi.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF üst klasman hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yeni VAR kararı - 1. Resim

İşte MHK'nın açıklaması:

"Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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