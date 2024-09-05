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Türkiye Galler maçı yarın saat 21.45’te TV8’de yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Galler maçı yarın saat 21.45’te TV8’de yayınlanacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Galler maçı 6 Eylül 2024 tarihinde ekranlarda olacak. Heyecanlı mücadele TV8'de saat 21.45'te yayınlanacak.

Galler karşısında galibiyetle turnuvaya başlamak isteyen Türkiye'nin, EURO 2024'teki başarılı performansını bu turnuvada da sürdürmek istediği belirtiliyor.

Maçta Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi hakemlik yapacak; yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale üstlenecek, dördüncü hakem ise Sigurd Kringstad olacak.

Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda bazı eksikler bulunuyor. Sol kasığındaki zorlanma nedeniyle Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Galler maçı yarın saat 21.45’te TV8’de yayınlanacak - 1. Resim

Öte yandan kalçasındaki ağrı nedeniyle son antrenmanı tek başına koşu çalışmasıyla geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Genç yetenek Mustafa Hekimoğlu ise Ümit Milli Takım'ın Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri için aday kadrosuna dahil oldu.

Türkiye Galler maçı yarın saat 21.45’te TV8’de yayınlanacak - 2. Resim

TÜRKİYE GALLER MAÇI KAÇTA?

Türkiye-Galler maçı saat 21.45'te başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için tüm Türkiye ekran başında olacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Galler karşılaşması yarın 6 Eylül 2024 tarihinde oynanacak. 

Türkiye Galler maçı yarın saat 21.45’te TV8’de yayınlanacak - 3. Resim

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Galler maçı akşam saat 21.45'te TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

TÜRKİYE GALLER MAÇI MUHTEMEL KADRO NEDİR?

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Zeki Çelik
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yusuf Özdemir
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Umut Nayir

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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