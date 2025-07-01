Kısa sürede dikkatleri üzerine çekti: Aşkı Hatırla 5 bölüm ne zaman, çıktı mı?

Başrollerinde Hande Erçel ile Barış Arduç’un paylaştığı romantik dizi Aşkı Hatırla 5. bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Disney Plus'ta yayınlanan dizi büyük ilgi gördü. Aşkı Hatırla dizisi, ilk bölümleriyle 18 Haziran Çarşamba günü yayınlandı. Peki, Aşkı Hatırla 5 bölüm ne zaman, çıktı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Disney Plus platformunda yayınlanan Aşkı Hatırla dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve konusu itibarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Hande Erçel ile Barış Arduç’un oynadığı Aşkı Hatırla dizisi ilk 4 bölümüyle izlenme rekoru kırmayı başardı. Gözler Aşkı Hatırla 1.sezon 5.bölüme çevrildi.

AŞKI HATIRLA 1. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni yerli dizi proje Aşkı Hatırla’nın oyuncu kadrosunda; Barış Arduç, Hande Erçel, Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi isimler yer alıyor.

Aşkı Hatırla dizisinin 1. sezon 5. bölümünün 2 Temmuz Perşembe gününde Disney Plus platformunda yayınlanacağı belirtildi.

AŞKI HATIRLA 1. SEZON 5. BÖLÜM YARIN MI YAYINLACAK?

Aşkı Hatırla dizisinin ilk 3 bölümü 18 Haziran’da yayınlandı. Bundan sonraki bölümleri haftada sadece bir kez izleyicisinin karşısında olacak. Dizinin 4. bölümü 25 Haziran'da yayınlanmıştı.

Aşkı Hatırla 5. Bölüm ise 2 Temmuz'da izleyicilerin karşısına geçecektir. Yani, Aşkı Hatırla 1.sezon 5.bölüm yarın yayınlanacaktır.

AŞKI HATIRLA KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Aşkı Hatırla dizisi şu anda 8 bölümdür. Ancak dizinin hikayesinin devam edip etmeyeceği, yani 2. sezonun çekilip çekilmeyeceği henüz bilinmiyor. Aşkı Hatırla şimdilik toplamda sekiz bölümden oluşacaktır.

Ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel) tesadüfen karşılaşırlar. Yollarının kesişmesi üzerine birçok olay başından geçer. İzleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü merakla beklenmeye başladı.