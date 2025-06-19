Aşkı Hatırla dizisi 4. bölüm ne zaman, hangi platformda yayınlanıyor?

Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisi Aşkı Hatırla ilk 3 bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin 4. bölüm tarihi, bölümlerin yayın takvimi ile netleşti. Deniz ve Güneş'in hikayesi izleyicileri duygusal bir yolculuğa davet ederken dizinin yayın platformu da araştırılıyor.

2025 yaz sezonuna damga vuran yerli yapım Aşkı Hatırla, 18 Haziran'da ilk 3 bölümüyle yayınlandı. Şimdiden en çok konuşulan yapımlar arasına giren Aşkı Hatırla 4. sezon ne zaman merak edildi.

AŞKI HATIRLA DİZİSİ 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Aşkı Hatırla’nın ilk üç bölümü, 18 Haziran 2025’te Disney+’ta yayınlanarak büyük bir beğeni topladı. Resmi yayın takvimine göre, 4. bölüm 25 Haziran 2025 Çarşamba günü platformda izleyiciyle buluşacak ve her hafta yeni bir bölüm yayınlanacak.

İlk bölümlerden sonra izleyiciler özellikle karakterlerin geçmişleriyle ilgili daha fazla detay öğrenmek için 4. bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

AŞKI HATIRLA DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Aşkı Hatırla, Disney+’ın Türkiye’deki orijinal içeriklerinden biri olarak yalnızca bu platformda yayınlanıyor. Disney+’ın yerli yapımlara dönüş yapmasıyla dikkat çeken dizi, 18 Haziran 2025’ten itibaren platformun yaz sezonunda öne çıkan projelerinden biri oldu. Dizi, uluslararası izleyicilere de hitap etmek için İngilizce ve İspanyolca altyazı seçenekleriyle sunuluyor.

Çekimleri İstanbul’un modern dokusu ile Kapadokya’nın masalsı manzaralarında gerçekleştirilen dizi, görsel estetiğiyle de izleyicileri büyülüyor.

AŞKI HATIRLA DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Aşkı Hatırla dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. 18 Haziran'da yayınlanan ilk üç bölümün ardından kalan bölümler 25 Haziran'dan 23 Temmuz'a kadar her Çarşamba bir bölüm olmak üzere platformdaki yerini alacak.

Özgür Önurme'nin yönettiği ve Ahmet Vatan'ın kaleme aldığı Aşkı Hatırla dizisi her bölümde karakterlerin içsel yolcuklarını da hikayeye dahil ediyor.

OYUNCU KADROSU

Barış Arduç, Hande Erçel, Begüm Akkaya, Fatih Al, Naz Göktan, Sezin Akbaşoğulları, Alper Saldıran, Melis Minkari, Cüneyt Yalaz, Başaran Yavuz, Nihal Tüfekçioğlu, Abdullah Burak Kaya ve Başak Özkan