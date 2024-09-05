Paris'te Türk zaferi! Golbol Kadın Milli Takımı, İsrail'i devirerek şampiyon oldu

Goalball Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i üstün bir oyunla 8-3 yenerek üst üste 3. kez Paralimpik Oyunlar Şampiyonu oldu.

Paris'te bir madalya daha! Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, İtalya'yı devirdi

Paris'te bir madalya daha! Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, İtalya'yı devirdi

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, ünvanını korumak için İsrail karşısına çıktı.

İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Milli takıma altın madalyayı getiren başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.

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