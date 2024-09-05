Paris'te bir madalya daha! Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, İtalya'yı devirdi
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Milli para okçularımız Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay karışık takımımız finalde İtalya'ya mağlup olarak #Paris2024 Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, finalde İtalya'yla karşılaştı.
Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibine 6-2 yenilerek gümüş madalya aldı.
Türkiye, okçuluk branşında Paris 2024'ü birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor