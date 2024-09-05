Paris'te bir madalya daha! Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, İtalya'yı devirdi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 5 Eylül 2024 19:09 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 19:13 - Güncelleme:

Milli para okçularımız Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay karışık takımımız finalde İtalya'ya mağlup olarak #Paris2024 Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı