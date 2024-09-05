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Paris'te bir madalya daha! Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, İtalya'yı devirdi

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Paris&#039;te bir madalya daha! Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, İtalya&#039;yı devirdi
Spor Haberleri

Milli para okçularımız Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay karışık takımımız finalde İtalya'ya mağlup olarak #Paris2024 Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, finalde İtalya'yla karşılaştı.

Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibine 6-2 yenilerek gümüş madalya aldı.

Türkiye, okçuluk branşında Paris 2024'ü birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

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Düzenleyen:  - Spor
Milli sporcu Besra Duman'dan gümüş madalya!
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