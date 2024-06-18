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Türkiye - Gürcistan maçı yoğun yağış nedeniyle başka bir tarihe ertelenebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye - Gürcistan maçı yoğun yağış nedeniyle başka bir tarihe ertelenebilir

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam EURO 2024'te Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Yoğun yağışın olması sebebiyle maçın ertelenme ihtimalinin ardından Türkiye maçı iptal mi araması yapıldı. Heyecanla beklenen mücadeleye saatler kala A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da açıklamada bulundu.

Bugün oynanacak olan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasına kısa süre kala maçın oynanacağı yerde yağış nedeniyle ertelenme ihtimali olduğu bilinirken A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da konu ile ilişkin açıklamada bulundu. Futbolseverler milli maç iptal mi olacak, neden aramasını yapıyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI İPTAL Mİ?

18 Haziran günü 19.00'da oynanacak olan maçın yoğun yağış nedeniyle ertelenme ihtimali bulunduğu öğrenilirken henüz bir açıklama gelmedi. Kısa süre içerisinde karşılaşmanın son durumu netleşecek. Gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

"Malesef büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum zemin dayanır ve bizi oynatır. Ertelenmesini istemem." derken şöyle devam etti:

"Umarım taraftarlar bize ekstra güç olmaya devam eder."

Türkiye - Gürcistan maçı yoğun yağış nedeniyle başka bir tarihe ertelenebilir - 1. Resim

MİLLİ TAKIM İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Mücadelenin kadrosu açıklandı. İşte 11:

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

Türkiye - Gürcistan maçı yoğun yağış nedeniyle başka bir tarihe ertelenebilir - 2. Resim

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky olurken, dördüncü hakem Donatas Rumsas olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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