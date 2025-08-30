Türkiye-Portekiz basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonlar A Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Portekiz ile karşılaşacak 12 Dev Adam, rakibi yenerek kayıpsız bir şekilde ilerlemenin peşinde.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, turnuvaya 93-73’lük Letonya galibiyetiyle başladı ve grubundaki ikinci maçında ise Çekya'yı 92-78 mağlup etti. Türkiye'nin A Grubu rakipleri Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya'dır.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Portekiz karşılaşması Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga’da oynanacak. Kritik mücadelede 21.15'de TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

12 DEV ADAM'IN MAÇ PROGRAMI

30 Ağustos Cumartesi:

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan

12 DEV ADAM'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde gerçekleştirilen A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.