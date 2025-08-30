Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Portekiz basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Portekiz basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grup üçüncü maçında Portekiz karşısına çıkıyor. Gruptaki ilk iki kazanan Millilerimiz bu mücadeleden de galip gelmek istiyor. Peki, "Türkiye-Portekiz basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte tüm detaylar...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonlar A Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Portekiz ile karşılaşacak 12 Dev Adam, rakibi yenerek kayıpsız bir şekilde ilerlemenin peşinde. 

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, turnuvaya 93-73’lük Letonya galibiyetiyle başladı ve grubundaki ikinci maçında ise Çekya'yı 92-78 mağlup etti. Türkiye'nin A Grubu rakipleri Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya'dır. 

Türkiye-Portekiz basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Portekiz karşılaşması Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga’da oynanacak. Kritik mücadelede 21.15'de  TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye-Portekiz basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

12 DEV ADAM'IN MAÇ PROGRAMI

30 Ağustos Cumartesi:

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan

Türkiye-Portekiz basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3. Resim

12 DEV ADAM'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde gerçekleştirilen A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

