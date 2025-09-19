Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Turkuaz kart nedir, kimlere verilir?

Turkuaz kart nedir, kimlere verilir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Turkuaz kart nedir, kimlere verilir?
Turkuaz Kart, Yabancılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart verdi. Türkiye'de yabancılara sağlanan özel kartın ne anlama geldiği, kimlere verildiği ve hangi hakları tanıdığı merak konusu oldu.

Türkiye’de yabancı uyruklu, ülkeye ekonomik, kültürel ve bilimsel katkılar sağlayan kişilere verilen Turkuaz Kart, son dönemde yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danilo Zanna’ya takdim ettiği bu kartın ne işe yaradığı ve hangi şartlarda verildiği kamuoyunda araştırılıyor. Peki Turkuaz Kart nedir, kimlere verilir ve hangi hakları sağlar? İşte tüm detaylar…

TURKUAZ KART NEDİR?

Turkuaz Kart, Türkiye’de yabancılara verilen süresiz çalışma izniyle eşdeğer bir belgedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bu kart, yabancıların ülkede uzun vadeli faaliyet göstermelerine imkan tanır. Özellikle bilim, kültür, sanat, spor ve yatırım alanında ülkeye katkı sağlayan yabancılara verilir.

Kart, ilk üç yıl geçiş süresiyle düzenlenir. Bu süre sonunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezse başvuru üzerine süresiz hale gelir. Ayrıca, kart sahibinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlayan belgeler düzenlenir. Böylece yalnızca kart sahibi değil, ailesi de Türkiye’de yasal olarak yaşama ve çalışma imkanı elde eder.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR?

Turkuaz Kart, eğitim seviyesi yüksek, mesleki deneyim sahibi ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yabancılara verilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan sanatçılar, sporcular ve bilim insanları da bu karta başvurabilmektedir. Yatırım yapan ve istihdam oluşturan kişiler de başlıca adaylar arasında yer alır. Kart, yalnızca bireysel başarılarıyla değil, ülke yararına sunduğu katkılarla ön plana çıkan kişilere tahsis edilir. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Herkes onu konuşuyor! Capello'dan Kenan Yıldız açıklamasıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı - HaberlerKızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışıÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuçlar açıklandı - HaberlerÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuçlar açıklandıGöztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu - HaberlerGöztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli olduAlanya'daki yangın söndürüldü mü, son durum ne? Son dakika! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor... - HaberlerAlanya'daki yangın söndürüldü mü, son durum ne? Son dakika! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor...Aşk ve Gözyaşı dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler - HaberlerAşk ve Gözyaşı dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterlerCan Uzun kaç yaşında nereli, hangi takımda oynuyor? Gol sevinci olay oldu, işte ilk açıklaması - HaberlerCan Uzun kaç yaşında nereli, hangi takımda oynuyor? Gol sevinci olay oldu, işte ilk açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...