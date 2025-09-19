Türkiye’de yabancı uyruklu, ülkeye ekonomik, kültürel ve bilimsel katkılar sağlayan kişilere verilen Turkuaz Kart, son dönemde yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danilo Zanna’ya takdim ettiği bu kartın ne işe yaradığı ve hangi şartlarda verildiği kamuoyunda araştırılıyor. Peki Turkuaz Kart nedir, kimlere verilir ve hangi hakları sağlar? İşte tüm detaylar…

TURKUAZ KART NEDİR?

Turkuaz Kart, Türkiye’de yabancılara verilen süresiz çalışma izniyle eşdeğer bir belgedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bu kart, yabancıların ülkede uzun vadeli faaliyet göstermelerine imkan tanır. Özellikle bilim, kültür, sanat, spor ve yatırım alanında ülkeye katkı sağlayan yabancılara verilir.

Kart, ilk üç yıl geçiş süresiyle düzenlenir. Bu süre sonunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezse başvuru üzerine süresiz hale gelir. Ayrıca, kart sahibinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlayan belgeler düzenlenir. Böylece yalnızca kart sahibi değil, ailesi de Türkiye’de yasal olarak yaşama ve çalışma imkanı elde eder.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR?

Turkuaz Kart, eğitim seviyesi yüksek, mesleki deneyim sahibi ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yabancılara verilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan sanatçılar, sporcular ve bilim insanları da bu karta başvurabilmektedir. Yatırım yapan ve istihdam oluşturan kişiler de başlıca adaylar arasında yer alır. Kart, yalnızca bireysel başarılarıyla değil, ülke yararına sunduğu katkılarla ön plana çıkan kişilere tahsis edilir.