Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Twitch'ten TikTok'a rakip geliyor! Keşif Akışı yakında Tüm kullanıcılara sunulacak

Twitch'ten TikTok'a rakip geliyor! Keşif Akışı yakında Tüm kullanıcılara sunulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Twitch&#039;ten TikTok&#039;a rakip geliyor! Keşif Akışı yakında Tüm kullanıcılara sunulacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Twitch'ten TikTok'a karşı bir adım atıldı. Twitch TikTok benzeri yeni akışını tüm kullanıcılarına açıyor. Twitch'ten TikTok'a rakip özellik Keşif Akışı yakında geliyor. Peki, Keşif Akışı nedir, ne işe yarar? Keşif Akışı ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Twitch'ten TikTok'a  rakip özellik Keşif Akışı merakla bekleniyor.  Twitch, tıpkı TikTok gibi  yayıncıların kliplerini veya canlı yayınlarını kaydırarak seyredebileceğiniz Keşif Akışı duyurdu. Sistem, TikTok'un ana sayfa akışıyla büyük oranda benzemesiyle dikkat çekti. Peki, Keşif Akışı nedir? Nasıl kullanılır?

TWİTCH'TEN TİKTOK'A RAKİP KEŞİF AKIŞI

0 yıla yakın bir geçmişi bulunan Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve yayın yapmak isteyen kişilerin insanlarla iletişim kurduğu bir sosyal mecra olarak biliniyor. Twitch'e gelecek yeni özellik açıklandı.

Twitch'in geçen sene doğruladığı ve belirli kullanıcılar için de devreye girmiş olan "Keşif Akışı" özelliğini dün yaptığı bir duyuru ile tüm kullanıcılara sunulacağını belirtti. Bundan sonra Twitch'te tıpkı TikTok'ta gezinirken hem paylaşımlara hem de canlı yayınlara denk geleceğiz.

KEŞİF AKIŞI NASIL KULLANILIR?

Keşif Akışında yayıncıların canlı yayınları da yer alacak. Kullanıcılar canlı akışta gezinirken hem takip ettikleri içerik üreticilerin canlı içeriklerini hem de Twitch tarafından önerilen yayınları görebilecek. 

Öte yandan klip akışı Twitch canlı yayınlarından alınan kısa formatta videoları görmenizi sağlayacak.

Keşif akışı ilk olarak mobil uygulamada yeni bir sekme olarak görünecek.

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ukrayna, Kırım'daki Rus askeri hava üssünü vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelinim Mutfakta 18 Nisan'da çeyrek altını Damla kazandı - HaberlerGelinim Mutfakta 18 Nisan'da çeyrek altını Damla kazandıKırmızı ete yüzde 25 zam! Kıyma kilogram fiyatı 286 TL'den, kuşbaşı ise 323 TL'den satılacak - HaberlerKırmızı ete yüzde 25 zam! Kıyma kilogram fiyatı 286 TL'den, kuşbaşı ise 323 TL'den satılacak23 Nisan Salı günü sağlık ocakları kapalı olacak - Haberler23 Nisan Salı günü sağlık ocakları kapalı olacakAt eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır - HaberlerAt eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdırLig'in 33. haftasında Fenerbahçe maçını Cihan Aydın, Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek - HaberlerLig'in 33. haftasında Fenerbahçe maçını Cihan Aydın, Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecekNisan 2024 itibarıyla inşaat demiri fiyatları, İstanbul'da 25,700 TL oldu - HaberlerNisan 2024 itibarıyla inşaat demiri fiyatları, İstanbul'da 25,700 TL oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...