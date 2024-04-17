Bir futbolcunun banka hesabında 785 milyon TL olduğunu söyleyen Tiktok fenomeni Eylül Işıklı'nın Instagram ve TikTok hesabı

Ünlü bir futbolcudan 5 milyon TL para teklifi aldığını iddia eden Tiktok fenomeni Eylül Işıklı sosyal medyanın gündemine oturdu. İddia ettiği tüm ayrıntıları kendi Tiktok hesabında paylaşan Eylül Işıklı ve olay hakkında merak edilen detaylar şu şekilde...

Tiktok'ta 138 bin Instagram'da ise 19 bin takipçisi olan fenomen Eylül Işıklı bir videosunda yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada gündem oldu. Instagram'da eeylulisikli kullanıcı adını kullanan fenomenin Tiktok kullanıcı adı ise hotcrispyeyl olarak biliniyor. Eylül Işıklı'nın sosyal medya hesapları ve konunun detayları şu şekilde...

EYLÜL IŞIKLI KİMDİR?

Fenomen TikTok kullanıcısı Eylül Işıklı, bir ünlü futbolcunun kendisine tek gece için 5 milyon TL teklif ettiğini iddia ederek sosyal medyanın gündemine oturdu. TikTok videosunda ismini vermediği futbolcunun evli ve çocuklu olduğunu belirten Işıklı, konuştuğu kişinin fotoğrafını ve banka hesabında bulunan 785 milyon TL'lik bakiyeyi paylaştı.

BİR FUTBOLCUDAN 5 MİLYON TL TEKLİF ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Genç kadın, mesajın kendisine fake bir hesaptan geldiğini belirterek, bu teklife cevap vermediğini ve kendisine gönderilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta, bir banka hesabında 785 milyon TL'lik bakiyenin bulunduğu ve ünlü futbolcunun çocuğunun adının da yer aldığı görülüyordu.

Sosyal medya kullanıcıları, Işıklı'nın iddialı paylaşımını yorumlarla değerlendirirken, konuşulan futbolcunun kimliği hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak, bu iddiaların doğruluğu henüz netlik kazanmadı.