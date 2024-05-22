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UEFA Avrupa Ligi finali Dublin Arena'da oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi finali Dublin Arena&#039;da oynanacak
Uefa Avrupa Ligi, Leverkusen, Atalanta, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi finali nerede sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Atalanta - Leverkusen arasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın ne zaman ve nerede yayınlanacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Avrupa kıtasının en prestijli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi finalinde Leverkusen ve Atalanta karşı karşıya gelecek.

Xabi Alanso yönetimindeki Leverkusen bu sezondaki başarılarını Avrupa Ligi kazanarak taçlandırmak istiyor. 

Atlanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini ise bu sezon kritik maçlarda gösterdikleri performanslardan bir tanesini daha göstererek kupayı almayı hedefliyor. 

UEFA Avrupa Ligi finali Dublin Arena'da oynanacak - 1. Resim

Oldukça çekişmeli geçecek olan karşılaşmanın nerede, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi finali İrlanda'nın Dublin şehrinde bulunan Dublin Arena'da oynanacak. 

Karşılaşma 22 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak ve TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi finali Dublin Arena'da oynanacak - 2. Resim

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek ve Vasile Florin Marinescu ile Mihai Ovidiu Artene'de yardımcılığını yapacak.

Dördüncü hakem ise Slovak Ivan Kruzliak olarak belirlendi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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