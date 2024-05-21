UEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon avroluk dev final! Şampiyon Dublin'de belli olacak

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UEFA'nın en büyük ikinci futbol organizasyonu Avrupa Ligi'nde şampiyon takım İrlanda'nın başkenti Dublin'de belli olacak. İtalyan ekibi Atalanta ile Almanya temsilcisi Bayern Leverkusen kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayern Leverkusen ile Atalanta, İrlanda'nın başkenti Dublin'de karşılaşacak.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, 22 Mayıs Çarşamba günü TV8 kanalından canlı yayınlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı.

Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

939 MİLYON AVROLUK DEV FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon avro oldu.

İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.