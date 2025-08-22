Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Liste değişti, işte yerimiz

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Liste değişti, işte yerimiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Liste değişti, işte yerimiz
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA ülke puanı sıralamasında liste değişti. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa maçları sonrası Türkiye'nin puanı merak konusu oldu. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte son listedeki yerimiz.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa maçları sonrası ülke puanımız hızlı arttı. Benfica-Fenerbahçe beraberliği 100 puan, Beşiktaş'ın Lozan'da aldığı beraberlik de 100 puan kazandırdı. Samsunspor ve Başakşehir'in dün akşamki maçlarında yenilmesi sebebi ile ülke puanına katkı gelmedi. Peki Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında ki yeri kaçıncı sırada? İşte ülke puanlarında son durum…

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - 1. Resim

1. İngiltere - 94.839

2. İtalya - 84.374

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Liste değişti, - 2. Resim

3. İspanya - 78.703

4. Almanya - 74.545

5. Fransa - 67.748

6. Hollanda - 61.596

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Liste değişti, - 3. Resim

7. Portekiz - 56.166

8. Belçika - 53.250

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Liste değişti, - 4. Resim

9. Türkiye - 43.500

10. Çekya - 40.300

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimiEski halini unutun! Gonca Vuslateri sarışın oldu, 40 yaş sendromu imajı…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Süper Lig maç takvimiFatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu! - HaberlerFatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu!Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti? - HaberlerBaşakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti?Samsunspor avantajı tepti, Panatihnakos maçı kaç kaç bitti? Samsun - Panatihnakos rövanş maçı araştırılıyor - HaberlerSamsunspor avantajı tepti, Panatihnakos maçı kaç kaç bitti? Samsun - Panatihnakos rövanş maçı araştırılıyorSon dakika deprem mi oldu, yeri ve şiddeti ne? Şili'de büyük deprem, işte son durum - HaberlerSon dakika deprem mi oldu, yeri ve şiddeti ne? Şili'de büyük deprem, işte son durumBeşiktaş - Lausenne maçı kaç kaç bitti, rövanş maçı ne zaman? Üstünlük korunamadı, tur İstanbul'a kaldı - HaberlerBeşiktaş - Lausenne maçı kaç kaç bitti?
Sonraki Haber Yükleniyor...