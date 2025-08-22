UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Liste değişti, işte yerimiz

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa maçları sonrası ülke puanımız hızlı arttı. Benfica-Fenerbahçe beraberliği 100 puan, Beşiktaş'ın Lozan'da aldığı beraberlik de 100 puan kazandırdı. Samsunspor ve Başakşehir'in dün akşamki maçlarında yenilmesi sebebi ile ülke puanına katkı gelmedi. Peki Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında ki yeri kaçıncı sırada? İşte ülke puanlarında son durum…

1. İngiltere - 94.839