Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ardından gözler üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere aylık 4 bin TL destek sağlanacak. Peki, tarih belli oldu mu? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine sağlayacağı burslara ilişkin başvuruların değerlendirme süreci 11 Kasım’da tamamlandı. Ortaöğrenim burs sonuçlarının ardından gözler yükseköğrenim burslarına çevrildi. Üniversite öğrencileri, VGM’nin burs başvuru sonuçlarına ilişkin duyurusunu bekliyor. Ortaöğrenim burs başvuru sonuç duyurusunda yükseköğrenim burs değerlendirme sürecine ilişkin de açıklama yapıldı.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI HAKKINDA

Yapılan açıklamada; "2026-2027 Eğitim Yılı Yükseköğrenim Burs Başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanmış olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi. Geçtiğimiz yıl VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları 18 Kasım 2025 tarihinde ilan edilmişti, bu yıl da benzer şekilde sonuçların kasım ayında duyurulması bekleniyor.

Üniversite başvuru sonuçlarında son durum! VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı?



VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Değerlendirme süreci tamamlandığında 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

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