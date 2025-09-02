2026 Üniversiteler ne zaman açılacak, güz yarıyılı hangi gün başlayacak?

2025 – 2026 eğitim-öğretim döneminde üniversitelerin başlama tarihi, her kurumun kendi belirlediği akademik takvime göre değişiyor. Bu yüzden üniversitelerin güz ve bahar dönemine başlama tarihi değişik olabilir. Genelleme yapılacak olursa çoğu üniversite eğitime eylülün son haftası, ekimin başı gibi başlıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bazı üniversiteler akademik takvimlerini yayımladı, işte ders başı yapacakları tarih;

İstanbul Üniversitesi: Güz yarıyılı 29 Eylül 2025’te başlayacak. Dönem 2 Ocak 2026’da sona eriyor. Bahar yarıyılı ise 16 Şubat 2026’da başlayacak ve 22 Mayıs 2026’da tamamlanacak.

Marmara Üniversitesi: Akademik takvime göre güz dönemi 22 Eylül 2025 haftasında başlıyor.

Ankara Üniversitesi: Güz yarıyılı 22 Eylül 2025’te başlayacak ve 2 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Her üniversite, dönem başlangıcı, sınav haftaları ve tatil tarihlerini içeren takvimini web sitesi üzerinden paylaşır. Siz de hangi üniversiteye gidiyorsanız, okulların açılış zamanını bu yolla kontrol edebilirsiniz. “Akademik Takvim” yayınlandığında tüm detaylar yer alır.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların istenilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekir.