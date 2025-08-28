Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?
ABD yapımı Uzaydan Gelen Fırtına filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile bir araya gelecek. Bilimkurgu ve aksiyon türündeki film, dünyayı saran doğal felaketi konu ediniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken film hakkında detaylar araştırılıyor.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Dean Devlin'in üstlendiği Uzaydan Gelen Fırtına filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Orijinal adı Geostorm olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi, aksiyon sahneleriyle nefesleri kesecek. Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte film hakkında tüm ayrıntılar...
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Gerard Butler
- Abbie Cornish
- Jim Sturgess
- Ed Harris
- Andy García
- Alexandra Maria Lara
- Eugenio Derbez
- Robert Sheehan
- Talitha Bateman
- Daniel Wu
- Amr Waked
- Zazie Beetz
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU NE?
Dünya liderleri, sıra dışı doğal felaketlere karşı küresel iklimi kontrol etmek amacıyla karmaşık bir uydu ağı kurar. Ancak sistem kontrolden çıkar ve Dünya'ya saldırmaya başlar.
Küresel çapta yaklaşan bir jeostrome, her şeyi yerle bir etmeden önce çözüm bulunmazsa tüm hayat tehlikeye girecektir.
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ, NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi, 2017 yılında vizyona girmiştir. ABD yapımlı bilimkurgu ve aksiyon filmi insanlığın hayatta kalma mücadelesini işler