Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht’ta 3. bölüm heyecanı kapıda! Timur’un veliaht ilan edildiği sürpriz sahneler ve Karslı ailesindeki sırların bir bir ifşa olması izleyicileri merak içinde bırakıyor. Reyhan’ın sahte evlilik oyunu, Zafer’in konağa dönüşü ve ailenin tepkileri hikayeyi bambaşka bir yöne sürüklüyor. Peki, Veliaht 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht dizisinde yeni bölüm için geri sayım başladı.

Show TV ekranlarının yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht'ta 3. bölüm heyecanla bekleniyor. Başrollerini Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal'in üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Arama motorlarında, "Veliaht 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" soruları öne çıkıyor.

Veliaht 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht yeni bölüm için geri sayım - 1. Resim

VELİAHT 3. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Veliaht dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Her hafta perşembe akşamları ekranlara gelen dizide 3. bölümün yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Veliaht'ta ilk bölümden itibaren reyting seviyesinin artması da beklentileri yükseltiyor.

Dizinin 3. bölümü 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Veliaht 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht yeni bölüm için geri sayım - 2. Resim

VELİAHT 2. BÖLÜMDE NE OLDU?

Veliaht dizisinin 2. bölümünde, konağa gizemli bir şekilde getirilen Timur, kendini bir anda Karslı ailesinin merkezinde buldu. Veliaht olarak seçilmenin ne anlama geldiğini çözmeye çalışan Timur, aile üyelerinin sert tepkileriyle karşılaştı.

Reyhan, bu yabancı adamla sahte bir evlilik oyunu oynamaktan oldukça rahatsızken, yaşanan karmaşadan habersiz olan Zafer’in konağa dönmesi olayların seyrini değiştirdi. Karslı ailesinde gizlenen sırların birer birer ortaya çıkması an meselesiydi. İzleyici adeta "fırtına öncesi sessizlik" yaşadı.

Veliaht 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht yeni bölüm için geri sayım - 3. Resim

VELİAHT 3. BÖLÜMDE SEYİRCİYİ NELER BEKLİYOR?

Veliaht dizisinde 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda hikayenin gidişatını baştan sona değiştirecek sahneler izleyiciye sunuldu. Fragmanın en çarpıcı anı ise Zülfikar’ın Timur’u ‘Zafer’ adıyla veliaht ilan ettiği sahne oldu.

Veliaht 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht yeni bölüm için geri sayım - 4. Resim

