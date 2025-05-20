Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı?

İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Wednesday Netflix'in dikkat çeken yapımları arasındadır. Addams ailesinin farklı bir perspektif ile ele alan dizi, yayınlandığı dönem popüler olan yapımlardan biridir.

Wednesday dizisi ikinci sezonuyla izleyicileriyle bir araya geleceği güne hazırlanır. Addams Ailesi'nin sıra dışı üyesi Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarını konu ediniyor.

Yapım, gotik atmosferi ve kara mizah ögeleriyle çok konuşulurken ilk sezonuyla trendlerde kalmayı başardı.

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk sezonda gerek dansı gerekse tarzıyla gündeme damga vuran Wednesday, ikinci sezon için kollarını sıvadı. Çekimlerinin tamamlamsının ardından yapım post-prodüksiyon sürecine girdi. Ayrıca 2025 yılı içinde Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

Wednesday dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair şu için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu sene içinde yeni bölümlerinin yayınlanması bekleniyor.

WEDNESDAY 2. SEZON 1. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Netflix, Wednesday'in ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. 2025 yılında yeni sezonuyla ekrana dönmesi bekleniyor.

Netflix dizisinin kesin yayın tarihi henüz netleşmiş değil. Yapım şirketinden resmi bir açıklama geldiğinde detaylar belli olacak.

WEDNESDAY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Jenna Ortega - Wednesday Addams

Gwendoline Christie - Larissa Weems

Riki Lindhome - Dr. Valerie Kinbott

Jamie McShane - Donovan Galpin

Hunter DoohanTyler - Galpin rolünde

Percy Hynes White - Xavier Thorpe

Emma Myers - Enid Sinclair

Joy Sunday - Bianca Barclay

Georgie Farmer - Ajax Petropolis

Naomi J. Ogawa - Yoko Tanaka

Christina Ricci - Marilyn Thornhill

Moosa Mostafa - Eugene Otinger