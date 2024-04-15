Yabancı VAR hakemleri maç başına 2 bin 500 Euro kazanıyor

TFF 32.hafta maçları itibariyle yaban VAR hakemi uygulamasına başladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu uygulamaya kritik maçlarda başvurulacak. Peki, yabancı VAR hakemleri ne kadar kazanıyor? İşte yabancı VAR hakemlerinin maç başı kazançları!

Yabancı VAR hakemleri ne kadar kazanıyor? VAR hakemlerinin kritik maçlar için yabancı hakemler arasından belirlenmesinin ardından maaş farkı merak edildi.

YABANCI VAR HAKEMLERİ NE KADAR KAZANIYOR?

Türkiye’de Türk VAR hakemleri maç 430 Euro yani 15 bin TL kazanıyor. Yabancı VAR hakemleri ise 2 bin 500 Euro yani 87 bin TL kazanmaktadır.

Ayrıca yabancı var hakemlerinin ulaşım masrafları karşılanıyor. Gidiş-geliş business uçan hakemlerin uçak bileti 15 bin TL'den başlıyor.

Ulaşım, konaklama ve hakemlik ücreti bir araya gelince de yerli hakemlerle arada uçurum oluşuyor.

HANGİ MAÇLARA YABANCI VAR HAKEMİ ATANDI?

Süper Lig’in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şöyle:

MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Corendon Alanyaspor- Galatasaray

TFF YABANCI VAR HAKEM AÇIKLAMASI

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ve Avrupa’nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa’nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.