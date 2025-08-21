Yargıç Frank Caprio neden öldü, kimdir? ABD'li ünlü yargıç hayatını kaybetti

ABD’nin Rhode Island eyaletinde uzun yıllar yargıçlık yapan ve “Caught in Providence” programıyla dünya çapında ün kazanan Frank Caprio, hayatını kaybetti. Empati dolu yaklaşımıyla videoları gündem olan Frank Caprio neden öldü araştırılıyor.

YARGIÇ FRANK CAPRİO NEDEN ÖLDÜ?

Frank Caprio, 20 Ağustos 2025'te 88 yaşında pankreas kanseriyle uzun süren mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Caprio, Aralık 2023’te pankreas kanseri teşhisi aldığını duyurmuş ve sosyal medya üzerinden sevenlerinden dua istemişti.

Mayıs 2024’te son radyasyon tedavisini tamamlayan Caprio, tedavi sürecinde umutlu mesajlar paylaşmıştı ancak 19 Ağustos 2025’te hastane yatağından yayınladığı son videosunda sağlık durumunda bir gerileme yaşadığını belirtti.

YARGIÇ FRANK CAPRİO KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Frank Caprio, 24 Kasım 1936’da Providence, Rhode Island’da İtalyan kökenli bir ailenin üç oğlundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

88 yaşında hayatını kaybeden Caprio, ayakkabı boyacılığı, gazete dağıtımı ve süt kamyonunda çalışarak büyüdü. Providence College’dan lisans derecesi aldıktan sonra Suffolk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gece derslerine katılarak hukuk eğitimini tamamladı.

1985’ten 2023’e kadar Providence Belediye Mahkemesi’nde baş yargıç olarak görev yaptı ve “Caught in Providence” programıyla dünya çapında tanındı.

Ayrıca Rhode Island Yüksek Öğrenim Valiler Kurulu başkanlığı yaptı ve eğitim alanında birçok burs programı kurdu.