Yarın başlayacak 2024 e-YÖKDİL sınav başvuruları için son gün 2 Mayıs

ÖSYM'nin duyurusuyla 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. YÖKDİL sınavı yükseköğretim kurumlarında yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlenen önemli bir sınavdır. YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuru son tarih ne zaman? İşte detaylar...

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan takvime göre, YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 olarak iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek olan sınavların başvuru süreleri ve sınav tarihleri belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte, adaylar başvuru sürecine yönelik hazırlıklarını tamamlamaya başladılar.

2024 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınav tarihleri ÖSYM tarafından şu şekilde duyuruldu: YÖKDİL/1 için başvuru tarihi 10-17 Ocak 2024 arasında olacak ve sınav 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL/2 için ise başvuru tarihi 25 Haziran ile 2 Temmuz 2024 arasında olacak ve sınav 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini takvimlerine işaretleyerek hazırlıklarına başladılar. Özellikle YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, bu tarihleri dikkatle takip ederek başvurularını zamanında gerçekleştirmeye özen gösteriyorlar.

2024 YÖKDİL BAŞVURU

Adayların dikkatine sunulan bu bilgiler, 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihlerinin belirlenmesiyle birlikte, sınav sürecine ilişkin hazırlıklarını yapmak isteyen adaylara önemli bir rehber niteliği taşıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşılabilirken, adaylar sınav takvimini düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmemelidirler.

YÖKDİL 2024 SINAV TARİHLERİ

2024 e-YÖKDİL sınavları için belirlenen tarihler ve detaylar şu şekildedir:

e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler:

Sınav Tarihi: 11.05.2024

Başvuru Tarihi: 18.04.2024 - 02.05.2024

Sonuç Açıklama: 11.05.2024

e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimler:

Sınav Tarihi: 12.05.2024

Başvuru Tarihi: 18.04.2024 - 02.05.2024

Sonuç Açıklama: 12.05.2024

e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri:

Sınav Tarihi: 18.05.2024

Başvuru Tarihi: 18.04.2024 - 09.05.2024

Sonuç Açıklama: 18.05.2024



Ayrıca, 2024-YÖKDİL/2 için belirlenen tarihler de şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 11.08.2024

Başvuru Tarihi: 25.06.2024 - 02.07.2024

Geç Başvuru: 10.07.2024

Sonuç Açıklama: 29.08.2024



Bu tarihler, e-YÖKDİL sınavlarına katılmak isteyen adaylar için önemli bir referans oluşturmakta olup, başvuru süreçlerinin ve sınav tarihlerinin belirtilen zaman dilimlerinde takip edilmesi gerekmektedir.