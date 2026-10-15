Olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin duyurular peş peşe gelmeye devam ediyor. Yarın İstanbul'da üniversiteler tatil mi merak edilirken 16 Ekim 2026 Cuma günü için alınan kararları takip eden öğrenciler, hangi üniversitelerin tatil kapsamına girdiğini araştırıyor. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Yalova'daki yükseköğretim kurumlarına ilişkin paylaşılan güncel listede 36 üniversite yer alıyor.

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Türkiye'nin kuzeybatısında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar gündeme geldi. 16 Ekim 2026 Cuma günü için açıklanan yeni kararlarla birlikte tatil kapsamındaki üniversitelerin sayısı artarken öğrenciler, hangi yükseköğretim kurumlarında ders yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın İstanbul'da üniversiteler tatil mi? Sakarya, Yalova ve Kocaeli'de üniversiteler tatil mi?

Yarın üniversiteler tatil mi? 16 Ekim İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli tatil olan üniversiteler

YARIN İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü yüz yüze eğitime ara veren üniversitelerin sayısı arttı. Paylaşılan güncel listede Bahçeşehir, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi çok sayıda yükseköğretim kurumunda yüz yüze olarak eğitimlere ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin çevrim içi dersler ve sınavlarla ilgili ayrıntılar için kendi üniversitelerinin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Yarın üniversiteler tatil mi? 16 Ekim İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli tatil olan üniversiteler

YARIN SAKARYA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Sakarya'da 16 Ekim Cuma günü Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde yüz yüze eğitime ara verdiği bildirildi.

Öğrencilerin güncel bilgilendirmeleri kurumlarının resmi kanallarından kontrol etmesi de öneriliyor.

Yarın üniversiteler tatil mi? 16 Ekim İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli tatil olan üniversiteler

YARIN YALOVA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yalova Üniversitesi, 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verdiği bildirilen üniversiteler arasında yer aldı.

Yapılan duyuruda, ''İimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilmesi planlanan 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni ileri bir tarihe ertelenmiştir. 16 Ekim 2026 Cuma günü üniversitemizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiş olup, bu kapsamda görev yapmakta olan hamile, engelli ve 0-6 yaş çocuk sahibi kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Yarın üniversiteler tatil mi? 16 Ekim İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli tatil olan üniversiteler

YARIN KOCAELİ'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kocaeli Üniversitesi de 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verdiğini duyurdu. Öğrencilerin derslerin işlenişi ve kampüs faaliyetleriyle ilgili güncel bilgileri üniversitenin resmi duyurularından öğrenmesi gerekiyor.

Yarın üniversiteler tatil mi? 16 Ekim İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli tatil olan üniversiteler

16 EKİM İSTANBUL, SAKARYA, YALOVA VE KOCAELİ TATİL OLAN ÜNİVERSİTELER

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

MEF Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İstinye Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi (16 Ekim 2026 Cuma günü Üniversitemizde yüz yüze eğitime devam edilmesine; saat 17.00'den sonraki derslerin ise çevrim içi yapılmasına karar verilmiştir.)

Öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarını ve resmi web sitelerinde yer alan güncel duyuruları kontrol etmeleri önerilmektedir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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