Yazar Azra Kohen, 2001 yılında Sadok Kohen ile evlendi

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Özge Azra Kohen hakkında kimdir, evli mi ve nereli gibi sorular gündeme geliyor. Fi, Çi, Pi üçlemesinin yazarı olan Kohen'in kitapları da araştırıldı. Hayatı ve biyografisini sizler için derledik.

1979 yılında dünyaya gelen Azra Kohen hakkında araştırılanlar arasında nereli olduğu yer alırken eşi Sadok Kohen'in kim olduğu da vatandaşın gündeminde yer aldı.

1979 senesinde İzmir'de dünyaya gelen yazarın ilk kitabı Fi Akilah, ikinci ve üçüncü kitabı ise Çi ile Pi Akilah oldu. Üçleme kitabının ardından 2017 senesinde Aeden ve 2019 senesinde Gör Beni kitaplarını yazdı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmasının ardından Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde ekonomi alanında eğitim aldı.

2019 yılında İngiltere Writtle Üniversitesi'nde Onarıcı Tarım okumaya başlayan isim İngilizce ve İtalyanca biliyor. Yazdığı Fi kitabı, dijitalde dizi olduktan sonra Gör Beni ve Dinle Beni isimli kitapları yazdı.

2001 senesinde Sadok Kohen ile evlendikten sonra 2009 yılında bir erkek çocuğu oldu.