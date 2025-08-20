Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2025 YDUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2025 YDUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2025 yılı 1. dönem yerleştirme sonuçları yayımlandı. 7-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2025 YDUS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar sonuçlarına 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılabilen sayfada, yerleştirme sonuçları detaylı olarak görüntülenebiliyor.

2025 YDUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

2025 YDUS yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=10146 üzerinden sorgulanabiliyor. 

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sonuçlara ilişkin sayısal verilerin ayrıca Ek bölümünde sunulduğu belirtildi. Sınav sonuçları ve yerleştirme listeleri, tıp alanında yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için rehber olacak.

