Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi Zeynep hanım ve Efe bey oldu

Yemekteyiz kim kazandı, bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Büyük ödülü 75 bin TL olan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in birincisi belli oldu. Peki, Yemekteyiz birincisi kim oldu 5 Nisan 2024? İşte detaylar.

Haftanın finalinde açıklanan oylama sonuçları ile Yemekteyiz birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi belli oldu. Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? İşte, Yemekteyiz puan durumu ve haftanın şampiyonu haberimizde.

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu 5 Nisan Cuma akşamı netleşti. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada birincisi eşit puan alarak Zeynep hanım ve Efe bey oldu. İki yarışmacı 75 bin TL ödülü bölüşmek durumunda kaldı.

Haftanın sonuncusu ise Kübra hanım oldu. Yarışmacı 17 puan aldı.

Bu hafta haftanın dördüncüsü ve üçüncüsü de aynı puanı aldı. Metin bey ve Esra hanım 18 puan aldı.