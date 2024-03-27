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Zuhal Topal dış ses Yemekteyiz Gürbüz kim? Aydoğan Temel hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zuhal Topal dış ses Yemekteyiz Gürbüz kim? Aydoğan Temel hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının meşhur dış sesi Gürbüz'ü, Aydoğan Temel'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte, detaylar...

Yemekteyiz yarışmasında önceki sezonlarda dış ses olarak tanınan takma adıyla "Gürbüz"ü Aydoğan Temel seslendiriyor. Aydoğan Temel'in hayatına dair merak edilenler araştırılıyor. Detaylar...

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ GÜRBÜZ KİM?

Aydoğan Temel'in dış ses olarak yer aldığı yarışmada Gürbüz olarak anılıyor. 

AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde doğdu. 55 yaşındaki tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1983 yılından bugüne dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam gibi projelerde seslendirme ve dublaj yapmaktadır. Gary Oldman, Kevin Spacey, William Macy gibi isimleri seslendirmiştir. Zuhal Topal dış ses yemekteyiz Gürbüz kim? Aydoğan Temel hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Meşhur magazin programı Pazar keyfi'nin dış sesidir. Ardından Uçankuş programının dış sesi olarak yer aldı. 2010 yılında Yalancısın Sen dizisinde oynadı. 2011 yılında senaryosunu yazdığı Komik Bir Aşk Hikayesi filminde başrolde oynadı. 2023 yılında Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisinde konuk oyuncu olarak yer alıyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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