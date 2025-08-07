Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor!

YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor!

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran binlerce aday için kritik süreç başladı. ÖSYM tarafından duyurulan takvim doğrultusunda üniversite tercih işlemleri 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla başladı.

Üniversite tercih sürecinde adaylar, puanlarına ve başarı sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihlerinde bulunuyor. Tercih süresinin sınırlı olması nedeniyle “YKS tercihleri ne zaman bitiyor?”, “Son tercih tarihi nedir?” gibi sorular öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor! - 1. Resim

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 YKS tercih işlemleri 1 Ağustos’ta başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabiliyor. Üniversite tercih süreci 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor! - 2. Resim

YKS TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

Tercihlerin son günü 13 Ağustos 2025. Belirlenen tarihten sonra sistem kapatılacağı için adayların işlemlerini son dakikaya bırakmamaları ve tercihlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor! - 3. Resim

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Önceki yıllardaki uygulamalara göre sonuçların tercihlerin sona ermesinden yaklaşık 1 hafta ila 10 gün sonra açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden takip edebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

