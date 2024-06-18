YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma başlatılırken program için de erişim engeli talep edildi

YouTube platformunda gerçekleşen programda yapılan konuşmalar sosyal medyada büyük tepki çekerken, Diamond Tema isimli YouTuber hakkında yakalama kararı çıkarıldığı Adalat Bakanı Tunç tarafından paylaşıldı. Olay merak edilirken Diamond Tema ne dedi, tutuklandı mı gibi sorular araştırıldı.

'Yer6' isimli bir YouTube kanalında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile ilgili söylenen kötü sözler tepki çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez." sözleriyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

DİAMOND TEMA NE DEDİ?

Yer6' isimli bir YouTube kanalında Asrın Tok'un sorularını cevaplayan YouTuber, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed hakkında söylediği kötü sözlerle gündem oldu.

Diamond Tema, kararın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bir daha Türkiye'ye geldiğimde istiyorlarsa tutuklarlar, nezarete atarlar, mahkemeye çıkarız, ifade veririz. Hiç problem değil ama ben bunu bu hafta yaşamak istemedim" ifadelerini kullanan Diamond Tema, "Bu olay gündemdeyken, herkes benim ölmemi, hepse atılmammı istiyorken internette ters kelepçeyle fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. Bunları mutlu etmek istemiyorum. Ya gördünüz müydü, siz bak ne hale geldi demelerini istemiyorum. O zevki tattırmayacağım"

YAKALANDI MI?

YouTuber Diamond Tema'nın söylediği çirkin sözlerin ardından Adalat Bakanı Tunç, X hesabından şu paylaşımı yaparak yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise program hakkında erişim engeli talep edildiğini şu sözlerle duyurdu:

''Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi.