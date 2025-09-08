Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Bu akşamki karşılaşmalar merak ediliyor. Yunanistan - Danimarka ile mücadele edecek. Sporseverler şimdiden Yunanistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? diye aratmaya başladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Elemeleri yakından takip ediliyor, kıran kırana geçen mücadeleler sporseverleri ekran başına kilitliyor. Bu akşam kritik maçlar var. Onlardan biri de Yunanistan ve Danimarka karşılaşması, geri sayım başladı. İnternette Yunanistan ve Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? diye aratmalar başladı. İşte detaylar... 

YUNANİSTAN - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yunanistan  - Danimarka maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

YUNANİSTAN - DANİMARKA HANGİ KANALDA?

Yunanistan - Danimarka karşılaşması Exxen platformunda canlı yayınlanacak.

 

