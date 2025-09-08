Yunanistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası Elemeleri yakından takip ediliyor, kıran kırana geçen mücadeleler sporseverleri ekran başına kilitliyor. Bu akşam kritik maçlar var. Onlardan biri de Yunanistan ve Danimarka karşılaşması, geri sayım başladı. İnternette Yunanistan ve Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? diye aratmalar başladı. İşte detaylar...

YUNANİSTAN - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yunanistan - Danimarka maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

YUNANİSTAN - DANİMARKA HANGİ KANALDA?

Yunanistan - Danimarka karşılaşması Exxen platformunda canlı yayınlanacak.