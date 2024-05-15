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Zehra Güneş ve Gizem Örge yedek olduğu için sahada yer almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zehra Güneş ve Gizem Örge yedek olduğu için sahada yer almadı
Voleybol, Milletler Ligi, Zehra Güneş, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nde Türkiye ile Japonya mücadele ederken Zehra Güneş ile Gizem Örge'yi sahada göremeyenler neden oynamıyor, sakat mı sorularını araştırdı. Maçta heyecan devam ederken Eda Erdem'in neden olmadığı da merak konusu oldu.

İlk etabının Antalya'da gerçekleştiği Milletler Ligi'nde serüven devam ederken bu akşam Filenin Sultanları ile Japonya karşı karşıya geliyor. Zehra Güneş ile Gizem Örge'yi göremeyenler ise neden yok merak ediyor. Melissa Vargas, Tuğba Şenoğlu gibi isimler de araştırıldı. Detaylar...

Zehra Güneş ile Gizem Örge yedek olduğu için maçta henüz süre almadılar.

Eda Erdem ise sakatlığı sebebiyle bu akşamki maçta yer almıyor.

Kadroda olan isimler şöyle: Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş.

Zehra Güneş ve Gizem Örge yedek olduğu için sahada yer almadı - 1. Resim

VNL'de Türkiye'nin maç programı belli oldu. Programa göre:

15 Mayıs günü 20.00'da Japonya-Türkiye,

16 Mayıs Perşembe günü 20.00'da Hollanda-Türkiye, 

18 Mayıs Cumartesi 20.00'da İtalya-Türkiye,

 19 Mayıs Pazar günü 20.00'da Fransa-Türkiye karşılaşmaları oynanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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