Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandI? 29 Ağustos 2025 büyük ödülün sahibi belli oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandI? 29 Ağustos 2025 büyük ödülün sahibi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz kim kazandI? 29 Ağustos 2025 büyük ödülün sahibi belli oldu
Zuhal Topal, Yemekteyiz, Kazanan, TV8, Yemek Yarışması, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında kazanan isim 29 Ağustos Cuma günü belli oldu. Yeni sezonun ilk haftasında daha önce yarışan isimler yeniden bir araya geldi. Final gününde 200 bin TL'lin büyük ödülü sahibi arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

TV8 'de yayınlanan ve gündüz kuşağı programları arasında sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün ekrana geliyor. 

29 Ağustos 2025 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini aldı. Sezonun ilk haftasında Merve, Cüneyt, Mine, Melis ve Mahmut yarıştı. Final bölümünde ise hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandI? 29 Ağustos 2025 büyük ödülün sahibi belli oldu - 1. Resim

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı Ünal Bey oldu. 29 Ağustos 2025 Cuma günü Ünal Bey toplam 34 puan alarak büyük ödülü kazandı. 

Yemekteyiz'in 25-29 haftasında Mahmut 28, Merve 29, Mine 28 ve Melis 27 puan almıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un akrabası Gazze’de öldürüldüGizli hazineyi fark etmedi, eski eşyalarla birlikte altınlar da gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos'ta alternatif güzergahlar belli oldu - HaberlerBugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos'ta alternatif güzergahlar belli olduCumartesi kuyumcular açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor - HaberlerCumartesi kuyumcular açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor30 Ağustos metrobüs ücretsiz mi olacak, hangi toplu taşımalar bedava? - Haberler30 Ağustos metrobüs ücretsiz mi olacak, hangi toplu taşımalar bedava?30 Ağustos resmi tatil mi? - Haberler30 Ağustos resmi tatil mi?Bugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? - HaberlerBugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi?30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi? - Haberler30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...