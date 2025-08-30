Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandI? 29 Ağustos 2025 büyük ödülün sahibi belli oldu

TV8 'de yayınlanan ve gündüz kuşağı programları arasında sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün ekrana geliyor.

29 Ağustos 2025 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini aldı. Sezonun ilk haftasında Merve, Cüneyt, Mine, Melis ve Mahmut yarıştı. Final bölümünde ise hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı Ünal Bey oldu. 29 Ağustos 2025 Cuma günü Ünal Bey toplam 34 puan alarak büyük ödülü kazandı.

Yemekteyiz'in 25-29 haftasında Mahmut 28, Merve 29, Mine 28 ve Melis 27 puan almıştır.