Yemekteyiz Mine Üstündağ kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı oldu
Yeni sezona başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta eski yarışmacılardan oluşan bir ekip yarışıyor. Bunlar arasında geçtiğimiz sezon programda yer alan Mine Üstündağ yer aldı. 25-29 Temmuz haftasında Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı Mine hanım yaşı, hayatı ve kariyerine dair merak edilenler araştırılıyor.
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışması yeni sezona başladı. Peki, Yemekteyiz Mine Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli?
YEMEKTEYİZ MİNE ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
25-29 Ağustos 2025 haftasında yeniden yarışan Mine Üstündağ
Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı olarak yarışıyor. 57 yaşındaki Mine Üstündağ iki çocuk annesi.
Aslen Ordulu olan Mine hanım, Yemekteyiz'de yemeklerde iddialı olduğunu söyleyerek 200 bin liranın sahibi olmak istiyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HANIM KAÇ YAŞINDA?
Aslen Ordulu olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Mine Üstündağ hanım 57 yaşındadır.
YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLADI?
Yemekteyiz programı, ilk olarak 2008 yılının ekim ayında Show TV'de yayınlanmaya başladı. 2012 ekim ayında FOX'a 2017 yılında ise TV8'e geçti.
