Yemekteyiz para ödülü ne kadar? Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödül miktarı belli oldu

Zuhal Topal’ın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Yemekteyiz, yeni sezonda artırılan ödül miktarıyla izleyiciler ve yarışmaya katılmak isteyenlerin dikkatini çekti.

YEMEKTEYİZ PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni sezonunda haftanın kazananı, 200 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon 150 bin TL olan ödül miktarının artırılması yarışmacıların mutfaktaki rekabetini daha da kızıştıracağa benziyor.

Her hafta beş yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği programda, yarışmacılar hem diğer katılımcılardan hem de Zuhal Topal’dan en yüksek puanı almak için lezzetli yemekler hazırlıyor.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ YARIŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni sezonuyla 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü TV8 ekranlarında başladı ve hafta içi her gün saat 16.00’da yayınlanıyor. Programda, beş yarışmacı her gün birinin evinde yemek hazırlayarak diğerlerini ağırladığı formatıyla izleyicilere keyifli anlar sunuyor.

YEMEKTEYİZ'E NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, TV8’in resmi internet sitesindeki “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” başvuru formu üzerinden yapılıyor. 18 yaş üstü, yemek yapmayı seven herkes katılabilir. Formda kişisel bilgilerin doldurulması ve bir video yüklenmesi gerekiyor