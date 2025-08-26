Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yemekteyiz Ünal Tutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? Zuhal Topla'la Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı araştırılıyor!

- Güncelleme:
Yemekteyiz Ünal Tutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? Zuhal Topla&#039;la Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı araştırılıyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz Cuma günü yarışmacısı Ünal Tutucu yeniden ekranlarda! Daha önce de yarışmaya katılan ve herkesin sempatisini toplayan Yemekteyiz Ünal'ın hayatı merak konusu oldu. Zuhal Topla'la Yemekteyiz Ünal Tutucu kimdir, nereli, kaç yaşında araştırılmaya başladnı.

TV8’in sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni sezonuyla izleyicilerini ekran başına toplamaya devam ediyor. Haftanın beşinci gününde mutfağa giren Ünal Tutucu, hem yaşı hem deneyimi hem de tarifleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

Yemekteyiz Ünal Tutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? Zuhal Topla'la Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı araştırılıyor! - 1. Resim

YEMEKTEYİZ ÜNAL TUTUCU KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in Cuma gününe katılan yarışmacısı Ünal Tutucu, 69 yaşında ve bir çocuk babası.

Aslen Ankara doğumlu olan Ünal Bey, dördüncü sezon deneyimi ve yardımsever tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. Sanat çalışmaları ve mutfaktaki kendine has tarifleriyle rakiplerinin sınırlarını zorlayan Ünal Tutucu, bu sezon da 200 bin TL’lik büyük ödül için iddialı bir şekilde mücadele ediyor.

Yemekteyiz Ünal Tutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? Zuhal Topla'la Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı araştırılıyor! - 2. Resim

YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8'de başlıyor. Yarışma, hem yemek yapmayı seven izleyiciler hem de rekabetçi yarışmacılar tarafından merakla takip ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

